Как изменилось состояние богатейших украинцев на протяжении 2022 года: итоговый рейтинг Forbes

Полномасштабное вторжение России ожидаемо ударило по позициям большого бизнеса Украины, – многие активы оккупированы, повреждены или уничтожены. Капитал двадцати самых богатых украинцев упал более чем на 20 миллиардов долларов – в общей сложности до 22,5 миллиарда.

Об этом свидетельствуют оценки Forbes, представленные в материале по итогам года. В этом году издание не публикует традиционный рейтинг сотни самых богатых, вместо этого ограничилось списком 20 самых богатых украинцев. Как изменился капитал богачей за время полномасштабной войны – дальше.

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Детали рейтинга Forbes в этом году

Как отмечает Forbes, 2022 год – не время меряться состояниями. Сейчас время прежде всего релокации, развития логистических цепочек, выхода на иностранные рынки, поиска поставщиков, подрядчиков и потребителей.

Поэтому в этом году издание оценивает только двадцатку самых богатых украинцев вместо сотни, и делает это только для того, чтобы понять, как большой бизнес пережил сложный 2022 год, спроектировав результаты на состояние всего украинского бизнеса и экономики страны в целом.

К слову, как подчеркивают в Forbes, военный год значительно проредил бы традиционный список сотни самых богатых. При этом в рейтинге первой двадцатки издание решило не упоминать о ряде бизнесменов, которые потенциально могли туда попасть. Речь идет, в частности, о тех, кто сейчас подозревается или обвиняется в государственной измене – к примеру, Виктор Медведчук и Вячеслав Богуслаев.