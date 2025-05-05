Назвали самые дорогие футбольные клубы мира – сколько доходов в год они приносят

Мадридский Реал возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира. Его стоимость оценили в 6,7 миллиарда долларов.

Рейтинг самых дорогих клубов

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг телеканала CNBC, информирует 24 Канал. На второй строчке оказался английский Манчестер Юнайтед – 6 миллиардов долларов, а замыкает тройку испанская Барселона, чья стоимость составляет 5,65 миллиардов долларов.

Смотрите также Лучше, чем прогнозировали: как европейские компании пережили давление тарифов

Всего в рейтинг вошло 25 клубов, из которых 11 представляют английскую Премьер-лигу – в частности три команды из Англии попали в топ-5.

Справочно. Такая концентрация объясняется выгодными телевизионными контрактами АПЛ, что ежегодно приносят около 4,4 миллиарда долларов.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

Реал Мадрид (Испания) – 6,7 миллиардов долларов

Манчестер Юнайтед (Англия) – 6 миллиардов долларов

Барселона (Испания) – 5,65 миллиардов долларов

Ливерпуль (Англия) – 5,4 миллиарда долларов

Манчестер Сити (Англия) – 5,2 миллиарда долларов

Бавария Мюнхен (Германия) – 5,1 миллиард долларов

Пари Сен-Жермен (Франция) – 4,55 миллиардов долларов

Арсенал (Англия) – 4 миллиарда долларов

Тоттенхэм Хотспур (Англия) – 3,55 миллиардов долларов

Челси (Англия) – 3,5 миллиардов долларов

Средняя стоимость клубов в списке – 2,76 миллиардов долларов.

Это ниже средней стоимости команд Национальной футбольной лиги США (NFL – 6,5 миллиардов долларов и клубов НБА (4,7 миллиарда долларов),

– говорится в статье.

Правда, стоимость больше, чем у клубов Главной бейсбольной лиги (2,6 миллиардов долларов) и НХЛ (1,9 миллиардов долларов).

Какой доход приносят клубы

В финансовом плане футбольные клубы в среднем приносят около 520 миллионов долларов дохода в год. Их средний показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, износа и амортизации) составляет 54 миллиона долларов.