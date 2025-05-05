Рейтинг найдорожчих клубів

Про це свідчить оновлений рейтинг телеканалу CNBC, інформує 24 Канал. На другій сходинці опинився англійський Манчестер Юнайтед – 6 мільярдів доларів, а замикає трійку іспанська Барселона, чия вартість становить 5,65 мільярдів доларів.

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Усього до рейтингу увійшло 25 клубів, з яких 11 представляють англійську Прем'єр-лігу – зокрема три команди з Англії потрапили до топ-5.

Довідково. Така концентрація пояснюється вигідними телевізійними контрактами АПЛ, що щорічно приносять близько 4,4 мільярди доларів.

Топ-10 найдорожчих футбольних клубів світу:

Реал Мадрид (Іспанія) – 6,7 мільярдів доларів

Манчестер Юнайтед (Англія) – 6 мільярдів доларів

Барселона (Іспанія) – 5,65 мільярдів доларів

Ліверпуль (Англія) – 5,4 мільярди доларів

Манчестер Сіті (Англія) – 5,2 мільярди доларів

Баварія Мюнхен (Німеччина) – 5,1 мільярд доларів

Парі Сен-Жермен (Франція) – 4,55 мільярдів доларів

Арсенал (Англія) – 4 мільярди доларів

Тоттенгем Готспур (Англія) – 3,55 мільярдів доларів

Челсі (Англія) – 3,5 мільярдів доларів

Середня вартість клубів у списку – 2,76 мільярдів доларів.

Це нижче за середню вартість команд Національної футбольної ліги США (NFL – 6,5 мільярдів доларів та клубів НБА (4,7 мільярди доларів),

– ідеться у статті.

Щоправда, вартість більше, ніж у клубів Головної бейсбольної ліги (2,6 мільярдів доларів) та НХЛ (1,9 мільярдів доларів).

Який дохід приносять клуби

У фінансовому плані футбольні клуби в середньому приносять близько 520 мільйонів доларів доходу на рік. Їхній середній показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, зносу та амортизації) становить 54 мільйони доларів.