Рейтинг самых дорогих клубов
Об этом свидетельствует обновленный рейтинг телеканала CNBC, информирует 24 Канал. На второй строчке оказался английский Манчестер Юнайтед – 6 миллиардов долларов, а замыкает тройку испанская Барселона, чья стоимость составляет 5,65 миллиардов долларов.
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Всего в рейтинг вошло 25 клубов, из которых 11 представляют английскую Премьер-лигу – в частности три команды из Англии попали в топ-5.
Справочно. Такая концентрация объясняется выгодными телевизионными контрактами АПЛ, что ежегодно приносят около 4,4 миллиарда долларов.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:
- Реал Мадрид (Испания) – 6,7 миллиардов долларов
- Манчестер Юнайтед (Англия) – 6 миллиардов долларов
- Барселона (Испания) – 5,65 миллиардов долларов
- Ливерпуль (Англия) – 5,4 миллиарда долларов
- Манчестер Сити (Англия) – 5,2 миллиарда долларов
- Бавария Мюнхен (Германия) – 5,1 миллиард долларов
- Пари Сен-Жермен (Франция) – 4,55 миллиардов долларов
- Арсенал (Англия) – 4 миллиарда долларов
- Тоттенхэм Хотспур (Англия) – 3,55 миллиардов долларов
- Челси (Англия) – 3,5 миллиардов долларов
Средняя стоимость клубов в списке – 2,76 миллиардов долларов.
Это ниже средней стоимости команд Национальной футбольной лиги США (NFL – 6,5 миллиардов долларов и клубов НБА (4,7 миллиарда долларов),
– говорится в статье.
Правда, стоимость больше, чем у клубов Главной бейсбольной лиги (2,6 миллиардов долларов) и НХЛ (1,9 миллиардов долларов).
Какой доход приносят клубы
В финансовом плане футбольные клубы в среднем приносят около 520 миллионов долларов дохода в год. Их средний показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, износа и амортизации) составляет 54 миллиона долларов.