Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Самые популярные легковые авто Европы: что покупают в 2025 году
1 августа, 08:03
1

Самые популярные легковые авто Европы: что покупают в 2025 году

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В первой половине 2025 года самым популярным легковым автомобилем в Европе стала Dacia Sandero с 128 842 проданными единицами, хотя спрос на нее снизился на 11% по сравнению с 2024 годом.
  • В ТОП-5 самых популярных авто вошли: Renault Clio (122 489, +7%), Peugeot 208 (109 146, +2%), Volkswagen T-Roc (106 118, -5%), VW Golf (104 162, -17%).

В первой половине 2025 года самым популярным легковым автомобилем в Европе стала Dacia Sandero. За шесть месяцев, с января по июнь, европейцы приобрели 128 842 новых авто этой модели.

Какие самые популярные авто в Европе?

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные аналитической компании JATO, передает 24 Канал. Несмотря на лидерство в рейтинге, спрос на Sandero снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Смотрите также Украинцы покупают больше китайских авто: какие марки самые популярные

В первую тройку также вошли:

  • Renault Clio – 122 489 авто (+7%);
  • Peugeot 208 – 109 146 авто (+ 2%).

 В ТОП-5 также оказались Volkswagen T-Roc (106 118, -5%) и VW Golf (104 162, -17%).

Заметьте. Наибольший рост показал VW Tiguan – продажи выросли на 28%, и модель заняла 6-ю позицию.

Всего в десятку самых популярных моделей в Европе в январе – июне 2025 года вошли:

6. VW Tiguan – 97 508 (+28%)

7. Dacia Duster – 97 188 (+9%)

8. Peugeot 2008 – 96 378 (+3%)

9. Citroën C3 – 95 891 (-9%)

10. Toyota Yaris Cross – 95 513 (-5%)