Самые высокие налоги для бизнеса: в какой стране Европы самая большая "ставка"
- Самая высокая номинальная ставка налога на прибыль в Европе – 35% на Мальте.
- Средняя ставка налога на прибыль в европейских странах составляет 21,6%, что ниже мирового среднего показателя в 23,6%.
Европейские страны, так же как и все остальные, требуют от бизнеса платить налог на прибыль предприятий. Сумма налога в каждом государстве разная и зависит как от налоговой базы, так и от ставки налога на прибыль.
Где в Европе самые высокие налоги для бизнеса?
С учетом центральных и местных налогов, самую высокую номинальную ставку налога на прибыль имеет Мальта – 35%, о чем говорится на сайте Tax Foundation Europe.
Читайте также Власти готовят повышение цен на электроэнергию для бизнеса, – СМИ
Далее рейтинг выглядит следующим образом:
- Германия (30,06%);
- Португалия (29,5%);
- Италия (27,8%).
Самые низкие ставки имеют:
- Венгрия (9%);
- Болгария (10%);
- Кипр (12,5%);
- Ирландия (12,5%).
В среднем анализируемые страны Европы,, сейчас устанавливают ставку налога на прибыль на уровне 21,6%,
– говорится в материале.
Это немного ниже мирового среднего показателя, который в 2025 году составил 23,6%. Для сравнения – в Соединенных Штатах средняя ставка налога на прибыль составляет 25,6%.
Европейские страны в течение последних четырех десятилетий снижали ставки налога на прибыль. Но в последние годы этот показатель стабилизировался.
В течение последнего года две страны повысили свои номинальные ставки:
- Литва – с 16% до 17%;
- Словакия - с 21% до 24%.
Две страны, наоборот, снизили ставки:
- Исландия – с 21% до 20%;
- Люксембург – с 24,9% до 23,87%.
Обратите внимание! В частности средние личные налоговые ставки в Европе несколько иные. Об этом говорится в статистике Евростата. Например, в 2024 году они колебались от 15,6% на Кипре до 39,7% в Бельгии. В частности, в семи странах ЕС средние личные налоговые ставки превышали треть валового дохода.
Что известно о налогах в Украине?
- Напомним, что в Украине существуют различные группы физических лиц-предпринимателей. Все они должны платить единый налог, единый социальный взнос и военный сбор.
- Каждая группа имеет свои ставки и условия. Также они имеют ограничения по количеству наемных работников, годовой прибыли и тому подобное.