Самые высокие налоги для бизнеса: в какой стране Европы самая большая "ставка"

Европейские страны, так же как и все остальные, требуют от бизнеса платить налог на прибыль предприятий. Сумма налога в каждом государстве разная и зависит как от налоговой базы, так и от ставки налога на прибыль.

Где в Европе самые высокие налоги для бизнеса?

С учетом центральных и местных налогов, самую высокую номинальную ставку налога на прибыль имеет Мальта – 35%, о чем говорится на сайте Tax Foundation Europe.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

Германия (30,06%); Португалия (29,5%); Италия (27,8%).

Самые низкие ставки имеют:

Венгрия (9%);

Болгария (10%);

Кипр (12,5%);

Ирландия (12,5%).

В среднем анализируемые страны Европы,, сейчас устанавливают ставку налога на прибыль на уровне 21,6%,

– говорится в материале.

Это немного ниже мирового среднего показателя, который в 2025 году составил 23,6%. Для сравнения – в Соединенных Штатах средняя ставка налога на прибыль составляет 25,6%.

Европейские страны в течение последних четырех десятилетий снижали ставки налога на прибыль. Но в последние годы этот показатель стабилизировался.

В течение последнего года две страны повысили свои номинальные ставки:

Литва – с 16% до 17%;

Словакия - с 21% до 24%.

Две страны, наоборот, снизили ставки:

Исландия – с 21% до 20%;

Люксембург – с 24,9% до 23,87%.

Обратите внимание! В частности средние личные налоговые ставки в Европе несколько иные. Об этом говорится в статистике Евростата. Например, в 2024 году они колебались от 15,6% на Кипре до 39,7% в Бельгии. В частности, в семи странах ЕС средние личные налоговые ставки превышали треть валового дохода.

