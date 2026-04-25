Де в Європі найвищі податки для бізнесу?

З урахуванням центральних і місцевих податків, найвищу номінальну ставку податку на прибуток має Мальта – 35%, про що йдеться на сайті Tax Foundation Europe.

Далі рейтинг має такий вигляд:

Німеччина (30,06%); Португалія (29,5%); Італія (27,8%).

Найнижчі ставки мають:

Угорщина (9%);

Болгарія (10%);

Кіпр (12,5%);

Ірландія (12,5%).

У середньому країни Європи, що аналізуються, наразі встановлюють ставку податку на прибуток на рівні 21,6%,

– йдеться у матеріалі.

Це трохи нижче за світовий середній показник, який у 2025 році становив 23,6%. Для порівняння – у Сполучених Штатах середня ставка податку на прибуток становить 25,6%.

Європейські країни протягом останніх чотирьох десятиліть знижували ставки податку на прибуток. Але останніми роками цей показник стабілізувався.

Протягом останнього року дві країни підвищили свої номінальні ставки:

Литва – з 16% до 17%;

Словаччина — з 21% до 24%.

Дві країни, навпаки, знизили ставки:

Ісландія – з 21% до 20%;

Люксембург – з 24,9% до 23,87%.

Зверніть увагу! Зокрема середні особисті податкові ставки у Європі є дещо іншими. Про це йдеться в статистиці Євростату. Наприклад, у 2024 році вони коливалися від 15,6% на Кіпрі до 39,7% у Бельгії. Зокрема у семи країнах ЄС середні особисті податкові ставки перевищували третину валового доходу.

