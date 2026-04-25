Де в Європі найвищі податки для бізнесу?
З урахуванням центральних і місцевих податків, найвищу номінальну ставку податку на прибуток має Мальта – 35%, про що йдеться на сайті Tax Foundation Europe.
Далі рейтинг має такий вигляд:
- Німеччина (30,06%);
- Португалія (29,5%);
- Італія (27,8%).
Найнижчі ставки мають:
- Угорщина (9%);
- Болгарія (10%);
- Кіпр (12,5%);
- Ірландія (12,5%).
У середньому країни Європи, що аналізуються, наразі встановлюють ставку податку на прибуток на рівні 21,6%,
– йдеться у матеріалі.
Це трохи нижче за світовий середній показник, який у 2025 році становив 23,6%. Для порівняння – у Сполучених Штатах середня ставка податку на прибуток становить 25,6%.
Європейські країни протягом останніх чотирьох десятиліть знижували ставки податку на прибуток. Але останніми роками цей показник стабілізувався.
Протягом останнього року дві країни підвищили свої номінальні ставки:
- Литва – з 16% до 17%;
- Словаччина — з 21% до 24%.
Дві країни, навпаки, знизили ставки:
- Ісландія – з 21% до 20%;
- Люксембург – з 24,9% до 23,87%.
Зверніть увагу! Зокрема середні особисті податкові ставки у Європі є дещо іншими. Про це йдеться в статистиці Євростату. Наприклад, у 2024 році вони коливалися від 15,6% на Кіпрі до 39,7% у Бельгії. Зокрема у семи країнах ЄС середні особисті податкові ставки перевищували третину валового доходу.
Що відомо про податки в Україні?
- Нагадаємо, що в Україні існують різні групи фізичних осіб-підприємців. Всі вони повинні сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок та військовий збір.
- Кожна група має свої ставки та умови. Також вони мають обмеження щодо кількості найманих працівників, річного прибутку тощо.