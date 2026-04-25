Где в Европе самые высокие налоги для бизнеса?

С учетом центральных и местных налогов, самую высокую номинальную ставку налога на прибыль имеет Мальта – 35%, о чем говорится на сайте Tax Foundation Europe.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Германия (30,06%);
  2. Португалия (29,5%);
  3. Италия (27,8%).

Самые низкие ставки имеют:

  • Венгрия (9%);
  • Болгария (10%);
  • Кипр (12,5%);
  • Ирландия (12,5%).

В среднем анализируемые страны Европы,, сейчас устанавливают ставку налога на прибыль на уровне 21,6%.
– говорится в материале.

Это немного ниже мирового среднего показателя, который в 2025 году составил 23,6%. Для сравнения – в Соединенных Штатах средняя ставка налога на прибыль составляет 25,6%.

Европейские страны в течение последних четырех десятилетий снижали ставки налога на прибыль. Но в последние годы этот показатель стабилизировался.

В течение последнего года две страны повысили свои номинальные ставки:

  • Литва – с 16% до 17%;
  • Словакия - с 21% до 24%.

Две страны, наоборот, снизили ставки:

  • Исландия – с 21% до 20%;
  • Люксембург – с 24,9% до 23,87%.

Обратите внимание! В частности средние личные налоговые ставки в Европе несколько иные. Об этом говорится в статистике Евростата. Например, в 2024 году они колебались от 15,6% на Кипре до 39,7% в Бельгии. В частности, в семи странах ЕС средние личные налоговые ставки превышали треть валового дохода.

Что известно о налогах в Украине?

  • Напомним, что в Украине существуют различные группы физических лиц-предпринимателей. Все они должны платить единый налог, единый социальный взнос и военный сбор.
  • Каждая группа имеет свои ставки и условия. Также они имеют ограничения по количеству наемных работников, годовой прибыли и тому подобное.