Кто в Украине получает более 50 тысяч гривен

Средняя зарплата штатных работников выросла до 23 460 гривен. Финансисты и айтишники получают значительно больше.

Самые оплачиваемые сферы

Самую высокую заработную плату в первом квартале 2025 года получают работники сферы "Информация и телекоммуникации". Показатели выросли на 32,6% и составляют 65 579 гривен, свидетельствуют данные Госстата, информирует 24 Канал.

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Следующая сфера в рейтинге самых оплачиваемых – "Финансовая и страховая деятельность". В среднем финансисты получают 50 289 гривен. Этот показатель свидетельствует о росте на 28,6%. Далее идет "Профессиональная, научная и техническая деятельность", которая оплачивается в 30 868 гривен – рост на 17,3%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 20,6% до 28 184 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании – 14 307 гривен. Зарплатный рост составляет 13,1%.

Справочно. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по Украине выросла до 562 долларов, это выше довоенного уровня. В 2021 году она составляла 514 долларов.