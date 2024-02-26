Губернаторы, сенаторы и Киркоров: Австралия ввела новые санкции против России

Во вторую годовщину вторжения в Украину, Австралия расширила перечень санкций против России. Следовательно, стало известно, что черный список пополнило 55 человек и 37 организаций.

Кто попал под санкции

О новых санкциях со стороны Австралии сообщают российские СМИ.

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Поэтому, под ограничениями оказались:

губернаторы: Мурат Кумпилов, Владимир Солодов, Артем Здунов, Глеб Никитин, Олег Кожемяко, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

сенаторы: Александр Некрасов, Сергей Лукин, Ильяс Умаханов, Арсен Каноков, Валерий Пономарев, Дмитрий Василенко, Максим Кавджарадзе, Дарья Лантратова, Виктор Кресс и Людмила Нарусова.

Среди юридических лиц, попавших под санкции, отмечаются такие компании, как "Юнармия", "Росгеология", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, Центральное морское конструкторское бюро "Диамант", и машиностроительная компания "Витязь".

Подсанкционные пропагандисты

Кроме этого под санкции попали также российские пропагандисты:

глава ВГТРК – Олег Добродеев;

заместитель руководителя "Газпром-медиа" и директор ТНТ – Тина Канделаки;

ведущие пропагандисты "Первого канала": Артем Шейнин и Алексей Пиманов;

политолог Сергей Караганов.

Сергей Караганов предлагал нанести ядерный удар по Европе.

Также были введены ограничения в отношении лиц, выступавших на провластных концертах: включая солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

Новый пакет санкций против России

В пятницу, 23 февраля, Соединенные Штаты ввели масштабный пакет санкций против страны-агрессора. Об этом накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине заявил Джо Байден.

Президент США сказал, что речь идет о более 500 новых санкций против России за захватническую войну против Украины и смерть Навального. Байден рассказал, кого именно касаются ограничения.

Эти санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах. Они гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии дома,

– подчеркнул президент США.

Также добавил, что накладывают новые экспортные ограничения на почти 100 организаций, которые оказывают поддержку российской военной машине.