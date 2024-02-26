Хто потрапив під санкції

Про нові санкції з боку Австралії повідомляють російські ЗМІ.

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Відтак, під обмеженнями опинилися:

губернатори: Мурат Кумпілов, Володимир Солодов, Артем Здунов, Гліб Нікітін, Олег Кожемяко, Наталія Комарова та Дмитро Артюхов.

сенатори: Олександр Некрасов, Сергій Лукін, Ільяс Умаханов, Арсен Каноков, Валерій Пономарьов, Дмитро Василенко, Максим Кавджарадзе, Дар'я Лантратова, Віктор Кресс та Людмила Нарусова.

Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції, зазначаються такі компанії, як "Юнармія", "Росгеологія", Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут, Центральне морське конструкторське бюро "Діамант", та машинобудівна компанія "Вітязь".

Підсанкційні пропагандисти

Крім цього під санкції потрапили також російські пропагандисти:

голова ВДТРК – Олег Добродєєв;

заступник керівника "Газпром-медіа" та директор ТНТ – Тіна Канделакі;

провідні пропагандисти "Першого каналу": Артем Шейнін та Олексій Піманов;

політолог Сергій Караганов.

Зверніть увагу! Сергій Караганов пропонував завдати ядерного удару по Європі.

Також були введені обмеження щодо осіб, які виступали на провладних концертах: включаючи соліста гурту "Любе" Миколу Расторгуєва, співаків Миколу Баскова та Філіпа Кіркорова.

Новий пакет санкцій проти Росії

У п'ятницю, 23 лютого, Сполучені Штати ввели масштабний пакет санкцій проти країни-агресора. Про це напередодні другої річниці повномасштабної війни в Україні заявив Джо Байден.

Президент США сказав, що йдеться про понад 500 нових санкцій проти Росії за загарбницьку війну проти України та смерть Навального. Байден розповів, кого саме стосуються обмеження.

Ці санкції стосуватимуться осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах. Вони гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома,

– підкреслив президент США.

Також додав, що накладають нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині.