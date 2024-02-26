Кто попал под санкции
О новых санкциях со стороны Австралии сообщают российские СМИ.
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Поэтому, под ограничениями оказались:
- губернаторы: Мурат Кумпилов, Владимир Солодов, Артем Здунов, Глеб Никитин, Олег Кожемяко, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.
- сенаторы: Александр Некрасов, Сергей Лукин, Ильяс Умаханов, Арсен Каноков, Валерий Пономарев, Дмитрий Василенко, Максим Кавджарадзе, Дарья Лантратова, Виктор Кресс и Людмила Нарусова.
Среди юридических лиц, попавших под санкции, отмечаются такие компании, как "Юнармия", "Росгеология", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, Центральное морское конструкторское бюро "Диамант", и машиностроительная компания "Витязь".
Подсанкционные пропагандисты
Кроме этого под санкции попали также российские пропагандисты:
- глава ВГТРК – Олег Добродеев;
- заместитель руководителя "Газпром-медиа" и директор ТНТ – Тина Канделаки;
- ведущие пропагандисты "Первого канала": Артем Шейнин и Алексей Пиманов;
- политолог Сергей Караганов.
Также были введены ограничения в отношении лиц, выступавших на провластных концертах: включая солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева, певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Новый пакет санкций против России
В пятницу, 23 февраля, Соединенные Штаты ввели масштабный пакет санкций против страны-агрессора. Об этом накануне второй годовщины полномасштабной войны в Украине заявил Джо Байден.
Президент США сказал, что речь идет о более 500 новых санкций против России за захватническую войну против Украины и смерть Навального. Байден рассказал, кого именно касаются ограничения.
Эти санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах. Они гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии дома,
– подчеркнул президент США.
Также добавил, что накладывают новые экспортные ограничения на почти 100 организаций, которые оказывают поддержку российской военной машине.