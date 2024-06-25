Зеленский продлил санкции против украинских и российских олигархов: как действуют новые ограничения

25 июня 2024, 12:54
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Владимир Зеленский

Зеленский утвердил продление санкций против некоторых российских олигархов. В этот список вошли также украинские бизнесмены Фирташ и Фукса.

Что известно об этом решении

Президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины продлить санкции против определенного списка лиц. Ограничения должны действовать следующие 10 лет.

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Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "О применении, отмены и внесения изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)",
– говорится в сообщении.

В список, кроме российских олигархов, также вошли бизнесмены из Украины Дмитрий Фирташ и Павел Фукса. Всего в перечень внесены:

  • 390 физических лиц;
  • 366 компаний.
Интересно, что в список подсанкционных лиц также вошли одиозные боевики ЛНР и ДНР, такие как Игорь Гиркин.

Чего касаются эти санкции

Против указанного перечня лиц применяют различные санкции, в частности, экономические. Введенные ограничения запрещают:

  • транзит ресурсов, полеты или любые виды перевозок на территории Украины;
  • пользование украинскими недрами;
  • вывод капиталов за пределы Украины;
  • и тому подобное.
Напомним! Подобный указ Зеленский подписал подписал еще в 2021 году.
Автор: Анастасія Зорик