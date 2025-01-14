Полеты под санкциями, самолетов становится меньше: как российская авиация оказалась на грани краха

Закрытие воздушного пространства Европы для полетов, прекращение поставок запчастей и техобслуживания, отсутствие западных технологий – все это привело к резкому росту технических неисправностей российских пассажирских самолетов. На сегодня будущее российской авиации под вопросом.

В каком состоянии российская авиация

В разговоре с 24 Каналом авиационный эксперт Богдан Долинце заметил, что если сейчас говорить о российской гражданской авиации, то надо выделить несколько процессов, которые в этой области происходят.

Читайте также Россияне покупают люксовые вещи в обход санкций: какие схемы они придумали

Первый процесс связан с ухудшением общего технического состояния самолетов в связи с некоторыми факторами.

Это и влияние санкций, то есть ограниченный доступ к западным комплектующим и расходным материалам, и так называемый "серый импорт", который Россия вынуждена использовать, а также использование деталей из старых самолетов, что в народе называется "авиаканибализмом".

Богдан Долинце Член Общественного совета при Госавиаслужбе Фактически Россия использует уже использованные запчасти, которые при накоплении имеют негативное влияние на техническое состояние самого самолета. Происходят сбои в работе, отказывает авиатехника и тому подобное. Мы это фиксируем с 2022 – 2023 годов. И 2024 год тоже будет не исключением.

Долинце добавляет, что в 2023 году из-за ухудшения ситуации российские власти даже запретили фиксировать и предоставлять информацию об авиационных сбоях.

Второй важный процесс – это существенное прекращение поддержки авиаперевозчиков за счет государственного бюджета России.

Как объясняет авиаэксперт, десятки миллиардов рублей "вливались" в российскую авиаотрасль для минимизации последствий от санкций.

Это приведет к тому, что малые авиакомпании обанкротятся и уйдут с рынка, а их самолеты и запчасти с них будут просто "каннибализированы" большими авиаперевозчиками,

– говорит Долинце.

Третий процесс – это российские предприятия по техническому ремонту и обслуживанию, которые еще в 2022 году были лишены международных сертификатов.

То есть любое обслуживание будет считаться не лицензированным. В случае поломки или авиакатастрофы в международном законодательстве это будет считаться, как правонарушение, что может привести к тому, что пассажиры и владельцы самолета не получат никаких компенсаций.

Как рассказал экономист Илья Несходовский для 24 Канала, на сегодня Россия не может сделать собственных самолетов, а также купить их.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Их упадок происходит из-за того, что у них просто-таки сокращается парк самолетов, который способен осуществлять коммерческие перевозки.

Дело в том, что все-таки санкции против России не прошли бесследно. Об этом свидетельствуют и данные Главного управления разведки Минобороны Украины, согласно которым сфера гражданской авиации России находится на грани коллапса.

Еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила Россию красным цветом, вместе с Либерией и Бутаном. Такой цвет означает, что Россия имеет крайне высокий риск для безопасности полетов.

Поэтому в течение полномасштабной войны с Украиной на России рекордно выросли инциденты, связанные с неисправностью самолетов:

В начале 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий, лидером среди таких случаев стал российский ближнемагистральный самолет "Sukhoi Superjet 100" – 34 проблемных случая.

В то же время за первые 9 месяцев 2023 года в России задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. Кстати, в такой же период в 2022 году было зафиксировано лишь 50 таких инцидентов.

Какие санкции были введены против российской авиации

По данным международного научного центра Wilson Center, только по состоянию на февраль 2022 года более 80 процентов парка 20 крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится 97% всех пассажиропотоков, составляли самолеты иностранного происхождения.

По словам Несходовского, россияне не имеют возможности ремонтировать свои самолеты, а это приводит к изношенности.

Как результат, россияне на сегодня вынуждены поднимать цены. Несмотря на то, что пассажиропоток в первые годы полномасштабной войны увеличивался, сейчас он падает,

– говорит господин Илья.

Какие ограничения претерпела авиационная отрасль России:

Еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Евросоюз полностью закрывает авиапространство для России.

После этого был запрещен лизинг, страхование, поставки деталей и техобслуживание.

Компания Boeing остановила операции в России, а Airbus прекратила поставки запчастей и услуг для российских компаний.

В 12 пакете санкций было установлено юридическое обязательство на лизингодателей, авиакомпании и производителей воздушных судов из Евросоюза гарантировать, что любые контракты с контрагентом из третьей страны должны включать пункт "запрет реэкспорта в Россию".

Кроме того, в ноябре 2023 года 30 аэропортов, в частности Шереметьево, Жуковский, Казань и т.д., и 15 авиакомпаний России отключили от международной доменной зоны .aero.

Зато Россия даже после введения санкций пытается развивать собственную авиапромышленность, используя отечественные комплектующие. Однако не все нужные детали можно заменить.

Обратите внимание! По данным Reuters, в конце 2023 года Россия выделила более 12 миллиардов долларов на поддержку гражданской авиации в виде государственных субсидий и кредитов. Это почти вдвое больше, чем в 2020 – 2021 годах.

Почему "гордость" гражданской авиации России может исчезнуть

В России любят хвастаться еще советской эпохой авиастроения, когда был создан флагманский перевозчик "Аэрофлот", который был когда-то крупнейшей авиакомпанией в мире, также производителями авиалайнеров, как "Туполев", "Ильюшин" и "Сухой".

Последний из этого перечня, с полным названием "Sukhoi Superjet 100", на грани снятия с эксплуатации из-за отсутствия западных запчастей. И как сообщают сами же российские СМИ, только в ноябре 2024 года с SSJ-100 случилось 5 инцидентов в сутки.

Заметьте! Один из самых масштабных случаев произошел в Анталии, Турция, когда во время жесткой посадки стойки шасси пробили топливные баки в крыльях. Самолет загорелся.

Даже российская телеведущая, а сейчас еще и российская журналистка и политик, Ксения Собчак, пожаловалась на "Сухой". Она заявила, что много раз повторяла, что если вы цените жизнь, то не будете летать на этом самолете.

Это не самолет, а реально "ужас, летящий на крыльях", так она прокомментировала.



Ксения Собчак жалуется на российский самолет / Скриншот из телеграм-канала

Интересно, что оправданием по "Сухому" является то, что если бы не было санкций и самолет эксплуатировали в мирное время и в международной конгломерации, то производители изменили бы крепления стойки и разработали бы инструкции, наложив ограничения вроде запрета на посадки при определенной погоде и скорости, во избежание ударов о землю.

Кроме того, проблемы "Сухого" заключаются в отсутствии западных комплектующих, без которых нельзя решить проблемы с двигателем. По мнению источников, SSJ-100 осталось летать несколько лет,

– заявляется в одном из медиа России.

Известно, что в "Суперджете" отечественных комплектующих не более 40%. В то же время большая его часть сделана за рубежом: двигатели – от французской PowerJet, авионика – от французской Thales, электроснабжение – от американской Hamilton Sundstrand, кресла – от британской Ipeco, а двери – от американского Boeing.

Почему российские самолеты летают до сих пор

Несмотря на все, большинство самолетов России продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания. Кое-где такое возможно только потому, что Россия может обходить санкции.

Несходовский объясняет, что Россия покупает самолеты через третьи страны, которые не присоединились к санкциям. Однако это преимущественно касается не пассажирских многогабаритных самолетов, а бизнес-самолетов.

То есть они обычно покупаются в Дубае, Турции и Китае,

– добавляет Илья Несходовский.

Кроме того, чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, Кремль запретил любое возвращение арендованных самолетов их владельцам за рубежом и поощрял перевозчиков перерегистрировать их в России, передает Bloomberg.

Кстати! Российское издание со ссылкой на секретные данные таможенной статистики сообщает, что чаще всего самолеты, запрещенные для продажи в Россию, поставляли через Турцию. В общем 11 штук.

Кроме того, Россия после Европы переориентировала свой рынок на Азию. Однако по словам Богдана Долинце, это громко сказано.

95% авиаперевозок российскими компаниями выполняются внутри России. А лишь около 5% авиарейсов выполняются за пределами Российской Федерации. Это как раз связано с тем, что большинство самолетов не обслуживается лицензионными центрами технического обслуживания,

– добавляет авиаэксперт.

Основную часть авиаперевозок за пределы России выполняют иностранные авиалинии. А это преимущественно перевозчики Ближнего Востока и Азии.