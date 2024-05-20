Российские нефтяные танкеры простаивают по несколько месяцев

С октября прошлого года под санкциями остаются десятки судов с российской нефтью за нарушение ограничения цены. Немалое количество из них неактивно от 3 до 6 месяцев.

Санкции США таки работают

Ранее санкции, которые были наложены на российскую нефть, критиковали за "бездействие". Все из-за того, что страна-агрессор слишком легко могла их обходить, создав собственный теневой флот. Впрочем, как оказалось, если ограничения вводить против отдельных российских судов, тогда санкции становятся эффективными.

Читайте также Компенсировать Европу не удастся: "Газпром" безуспешно пытается восполнить потерю рынка

После того как Минфин США ввел санкции за нарушение ценового лимита на российские нефть, 40 нефтяных танкеров месяцами простаивают в море. Это свидетельствует о том, что американцы способны разрушить цепочку поставок нефти из России.

Из 40 судов 21 танкер принадлежит российской государственной судоходной компании ПАО "Совкомфлот". А остальные контролируется компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Стоит добавить, что корабли, попавшие под санкции США, – это лишь небольшая часть теневого флота России.

Флот был создан с помощью подставных компаний для того, чтобы обойти ограничения G7 на судоходные услуги.

В 2023 году доходы России от нефти составили 7,03 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны-агрессора.

Исключение из списка

Страны G7 и Евросоюз в декабре 2022 года установили ограничения цен на российскую нефть. Таким образом, ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Известно, что только СКФ "Приморье" удалось собрать груз после попадания в список санкций США. Судно было исключено из списка за нарушение в апреле (речь идет о перевозке российской нефти по более 75 долларов за баррель). Однако на сегодня судно в дальнейшем остается на якоре у побережья Техаса.

8 танкеров "Совкомфлота" до сих пор находятся у российских портов в Тихом океане. Некоторые из них находятся там уже более 5 месяцев.

Кроме того, в Черном море есть еще одно скопление простаивающих танкеров "Совкомфлота".

Если СКФ "Приморье" сможет разгрузиться без проблем, тогда Россия будет пытаться использовать больше судов для торговли нефтью.