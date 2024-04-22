США могут ввести новые санкции против Китая за экспорт военных технологий в Россию, – FT

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозит Китаю новыми санкциями, если страна не прекратит экспорт военных технологий в Россию. Новые ограничения могут касаться финансового сектора Китая.

Новые санкции США в отношении Китая

Источники Financial Times сообщили, что госсекретарь Блинкен на следующей неделе, во время визита в Китай, сообщит коллегам из КНР, что Штаты и их союзники становятся все более нетерпеливыми из-за отказа Пекина прекратить предоставлять Кремлю все необходимое для восстановления своей промышленной базы.

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Пока не известно к каким именно мерам прибегнут США. Однако несколько людей, знакомых с ситуацией, сообщили, что США рассматривают возможность введения санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.

Также издание Financial Times отмечает, что один из собеседников рассказал, что сообщение Блинкена будет самым четким предупреждением, которое США сделали лично китайским чиновникам.

Сотрудничество Китая и Германии

70% российского импорта станков за октябрь – декабрь 2023 урока происходили из Китая и вероятно, используются для производства баллистических ракет.

Напомним, что на прошлой неделе Китай посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Во время одной из встреч глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-немецкое сотрудничество в разрезе торговли может нести больше возможностей, чем рисков.

Шольц же призвал Китай к лучшему доступу к рынкам, равных условий для немецких фирм и прекращения демпинга рынка.