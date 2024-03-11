Отрежут от финсистемы США: Raiffeisen пригрозили новыми санкциями за ведение бизнеса в России
Минфин США пригрозил австрийскому банку Raiffeisen санкциями за не желание покидать рынок России. А также за помощь в финансировании российской армии.
Возможные санкции США в отношении Raiffeisen
Минфин США предупредил, что введут санкции против австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). В частности речь идет о том, что RBI, что группа может оказаться отрезанной от финансовой системы США, если будет помогать финансировать российскую армию.
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Минфин США призвал правительство Австрии проверить Raiffeisen
Также в релизе ведомство отметило, что старший чиновник Казначейства США Анна Моррис с 7 по 8 марта приезжала в Вену, чтобы встретиться с австрийским правительством и руководством банковской группы.
Во время поездки Моррис должна была побудить австрийский финансовый сектор оценить, насколько деятельность Raiffeisen подпадает под действие американского указа о мерах против иностранных банков в случае их причастности к торговым сделкам, связанных с военно-промышленным комплексом России.
В Минфине США отметили, что при необходимости они могут принять соответствующие меры "по смягчению последствий".Обратите внимание! Изданию EUobserver группа RBI заявила, что "принципиально не комментирует публично дискуссии с представителями власти".
Raiffeisen до сих пор работает в России
Председатель правления RBI Иоганн Штробль в начале 2024 года отмечал, что банк якобы работает над тем, чтобы покинуть рынок агрессора и уменьшить там свое присутствие.
Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса или в форме продажи, или в форме отделения,
- отмечал Штробль, анализируя бизнес-показатели за 2023 год.
- Со II квартала 2022 года объем кредитования в России сократился на 56%".
- Однако, в конце 2023 года банк имел еще 6 миллиардов евро кредитов в России.
Прибыль Raiffeisen за 2023 год
За 2023 год RBI получил консолидированную прибыль в размере 2,386 миллиарда евро и отметил существенное улучшение своих капиталовложений. По чистой прибыли без учета взносов из России и Беларуси, то он составил 997 миллионов евро.Примечательно! RBI намерен выкупить акции российского олигарха Олега Дерипаски, которые находятся в замороженном состоянии, через свою российскую дочернюю компанию. Согласно договору банк должен купить 28% акций австрийской строительной группы Strabag в начале 2024 года. Таким образом Raiffeisen хочет уменьшить риски, связанные с российским бизнесом RBI.