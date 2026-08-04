США ввели санкции против России: ограничения распространяются на компании и физических лиц

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении ряда подразделений Министерства обороны России. Кроме того, ограничения касаются российских компаний и физических лиц.

Какие новые санкции введены против США

Причиной введения ограничений стало нарушение американского законодательства о нераспространении ядерного оружия, о чем говорится в сообщении Государственного департамента США.

В санкционный список попали:

Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны;

Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны;

Сухопутные войска России;

1061-й центр материально-технического обеспечения.

Также новые санкции США введены в отношении компаний "Гидеон Альфа" и "Интернэшнл Инвест Компани", а также их дочерних структур и правопреемников.

Более того, санкции касаются пяти граждан России:

Андрея Гусева; Андрея Косолапова; Владислава Морозика; Александра Приходько; Сергея Цыбарева.

Федеральным ведомствам страны запрещено заключать контракты на закупку товаров, технологий или услуг с лицами и организациями, подпадающими под санкции. Также государственные структуры США не могут оказывать им какую-либо поддержку, продавать продукцию военного назначения или выдавать экспортные лицензии.

Новые санкции будут действовать в течение двух лет.

Напомним, что законопроект Линдси Грэма о санкциях против России пока еще не согласован. Однако его активно поддерживают сенаторы.

"Адские санкции" были поддержаны еще 29 июля. Законопроект касается санкций против российских высокопоставленных чиновников, банков, финансовых учреждений и т. д.