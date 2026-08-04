США ввели санкции против России: ограничения распространяются на компании и физических лиц
Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении ряда подразделений Министерства обороны России. Кроме того, ограничения касаются российских компаний и физических лиц.
Какие новые санкции введены против США
Причиной введения ограничений стало нарушение американского законодательства о нераспространении ядерного оружия, о чем говорится в сообщении Государственного департамента США.
В санкционный список попали:
- Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны;
- Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны;
- Сухопутные войска России;
- 1061-й центр материально-технического обеспечения.
Также новые санкции США введены в отношении компаний "Гидеон Альфа" и "Интернэшнл Инвест Компани", а также их дочерних структур и правопреемников.
Более того, санкции касаются пяти граждан России:
- Андрея Гусева;
- Андрея Косолапова;
- Владислава Морозика;
- Александра Приходько;
- Сергея Цыбарева.
Федеральным ведомствам страны запрещено заключать контракты на закупку товаров, технологий или услуг с лицами и организациями, подпадающими под санкции. Также государственные структуры США не могут оказывать им какую-либо поддержку, продавать продукцию военного назначения или выдавать экспортные лицензии.
Новые санкции будут действовать в течение двух лет.
Напомним, что законопроект Линдси Грэма о санкциях против России пока еще не согласован. Однако его активно поддерживают сенаторы.
"Адские санкции" были поддержаны еще 29 июля. Законопроект касается санкций против российских высокопоставленных чиновников, банков, финансовых учреждений и т. д.