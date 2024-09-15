США ударили санкциями по российскому ИТ-сектору: как гиганты поддержали инициативу

Российскому ИТ-сектору придется работать без западных программ. Санкции США заставили гигантов выйти с рынка оккупантов.

Гайки закручиваются

Российские ІТ-компании ждут еще более сложные времена. Популярные компании и сервисы объявили о выходе с российского рынка и прекращении работы с российскими пользователями.

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Россияне уже отреагировали "радостным" обещанием перейти на отечественные Linux-продукты, однако есть большие сомнения в том, что те смогут заменить ПО западных компаний.

Без каких возможностей остались россияне

Google больше не регистрирует новых пользователей из России, а местным блогерам заблокировал возможность зарабатывать через AdSense. О полном уходе с российского рынка сообщили Atlassian, Jira, Trello by Atlassian, Confluence.

Microsoft полностью отключил россиян от своих облачных сервисов, а Miro отменил обслуживание белорусских и российских аккаунтов. Notion тоже теперь недоступен в России, SlackHQ тоже уходит с рынка оккупантов, об этом же шаге сообщили SAP и Oracle.

Санкции также запрещают американским компаниям предоставлять россиянам услуги по ІТ-консалтингу, дизайну, поддержку и облачные сервисы.