Санкции на соучредителя "Яндекса" Воложа: ЕС снял ограничения

13 марта 2024, 12:59
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Источник:

eur-lex

Европейский Союз внес изменения в список подсанкционных лиц. В частности из него исключили соучредителя российской компании "Яндекс" Аркадия Воложа.

Почему санкции сняли

В августе прошлого года Аркадий Волож назвал войну России против Украины "варварской", однако в начале полномасштабного вторжения свою позицию не высказал.

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Также он планирует разорвать связи с российским "Яндексом", после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

Напомним! Волож сейчас владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст. Однако права голоса в этой компании он не имеет.

Кого еще исключили из подсанкционного списка

  • бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, гражданин Словакии Йозеф Хамблек, который возглавляет европейское отделение мотоклуба "Ночные волки";
  • командира ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го),
  • депутата Госдумы РФ Николая Борцова
  • депутата Госдумы РФ Виктор Зубарев;
  • заместителя министра обороны РФ Геннадия Жидко (умер в августе 2023 года).
Автор: Тетяна Стельмах