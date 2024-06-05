Недвижимость на сотни миллионов гривен: СБУ арестовала имущество жены бывшего "регионала"

Украина продолжает конфискацию имущества предателей и коллаборационистов. Об очередном успехе отчиталась Служба безопасности Украины.

Арест имущества предателей

В 2014 одиозный регионал Игорь Марков и его жена Инесса сбежали в Москву, где и по сей день скрываются от украинского правосудия. После начала полномасштабного вторжения пара начала активно помогать агрессору.

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Инессе выдвинули подозрение о государственной измене. Подозрение по трем статьям, среди которых тоже есть госизмена, получил и ее муж.

Суд также наложил арест на ее имущество. Речь идет о коммерческой недвижимости, частный дом и земельный участок в Одессе. Общая стоимость имущества составляет 250 миллионов гривен.

Как Инесса Маркова помогает оккупантам

Жена бывшего регионала сейчас владеет ИТ-компанией, которая активно помогает агрессору. В частности, разрабатывает программное обеспечение, которое использует российская боевая операция.

Компания "Инженерный центр информационно-аналитических систем" была основана еще до полномасштабного вторжения. Интересно, что к ее созданию присоединился певец Григорий Лепс, который активно поддерживает войну против Украины.

Фирма Марковой сотрудничает с "Ростехом" и разрабатывает бортовые системы боевых вертолетов КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".