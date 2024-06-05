Арешт майна зрадників

У 2014 одіозний регіонал Ігор Марков та його дружина Інеса втекли до Москви, де й донині переховуються від українського правосуддя. Після початку повномасштабного вторгення пара почала активно допомагати агресору.

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Інесі висунули підозру про державну зраду. Підозру за трьома статтями, серед яких теж є держзрада, отримав і її чоловік.

Суд також наклав арешт на її майно. Йдеться про комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі. Загальна вартість майна становить 250 мільйонів гривень.

Як Інеса Маркова допомагає окупантам

Дружина колишнього регіонала зараз володіє ІТ-компанією, яка активно допомагає агресору. Зокрема, розробляє програмне забезпечення, яке використовує російська бойова операція.

Компанія "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем" була заснована ще до повномасштабного вторгнення. Цікаво, що до її створення долучився співак Грігорій Лєпс, який активно підтримує війну проти України.

Фірма Маркової співпрацює з "Ростєхом" та розробляє бортові системи бойових гелікоптерів КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Ночной охотнік".