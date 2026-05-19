Известный секонд-хенд под прицелом: БЭБ разоблачило масштабное "дробление бизнеса" на 530 ФОПов

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему уклонения от налогообложения в сфере торговли секонд-хендом. По данным следствия, сеть магазинов работала через более 530 подконтрольных ФЛП, чтобы уменьшать налоговую нагрузку.

Какая сеть секондов уклонялась от уплаты налогов?

Речь идет, вероятно, о сети магазинов EconomClass. Ориентировочные потери бюджета превышают 38,6 миллионов гривен, сообщили в БЭБ.

Правоохранители утверждают, что фактически бизнес функционировал как единая структура с централизованным управлением, но юридически был разбит на десятки ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

При этом, как отмечается, после превышения лимитов дохода ФОПов не переводили на общую систему налогообложения – их и дальше использовали в схеме дробления.

По данным следствия:

в прошлые годы к схеме привлекли 23 ФЛП;

через них провели операции более чем на 231 миллион гривен;

бюджет мог недополучить более 38,6 миллионов гривен НДС.

Отдельно детективы провели 23 обыска в пяти областях – на предприятиях, по местам жительства фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации сети.

Во время следственных действий изъяли носители информации, что касающиеся деятельности более 530 ФЛП.

Что это значит?

Схемы дробления через ФЛП остаются одним из главных инструментов минимизации налогов в розничной торговле Контроль за упрощенной системой налогообложения может усиливаться Подобные дела обычно становятся основанием для новых законодательных изменений в сфере ФЛП

Обратите внимание! БЭБ фиксирует классическую схему дробления крупного бизнеса через сотни ФЛП. Подобные модели позволяют существенно уменьшать налоги, но все чаще становятся объектом уголовных производств.

Какие могут быть последствия для экономики от таких схем?

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает аномальным рост количества физических лиц-предпринимателей в последние годы, пишет "Экономическая правда".

Это абсолютная аномалия, когда в войну увеличивается количество ФЛП. У нас экономика упала. Если мы будем такими темпами обеспечивать прирост ВВП, то мы дойдем до объемов 2021 года (в реальных ценах) только в 2038 году. Откуда у нас "плюс" 200 тысяч ФЛП?

– заявил чиновник.

По его словам, такая тенденция может свидетельствовать о расширении теневой экономики, в частности схем "дробления бизнеса".

К примеру, в Украине есть ряд розничных сетей магазинов, которые не оформляются легально, а дробят свой бизнес на ряд ФЛП, чтобы не платить НДС. В то же время есть и "белый" бизнес, который работает честно.

К слову, теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплаты в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.

Как работает схема "дробления бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за нехватки инструментов у налоговой для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, который они сами не ведут. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности не будет работать вообще ничего. Законопроект необходимо принять для полной перезагрузки налоговой. Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– говорит эксперт.

Налоговый консультант Михаил Смокович считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

