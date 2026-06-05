Самый богатый бизнесмен России готовит масштабные увольнения: "Северсталь" трещит по швам

Одна из крупнейших металлургических компаний России –"Северсталь" –приостановила найм новых работников и рассматривает возможность сокращения персонала. Причина – экономический кризис в России и ухудшение ситуация в металлургии в целом.

Почему "Северсталь" планирует начали экономить?

Основной акционер и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов заявил, что компания уже сократила инвестиционную программу на 2026 год на 24%, а в будущем объемы капиталовложений могут быть урезаны еще сильнее, пишет The Moscow Times.

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Мы остановили прием новых сотрудников на "Северсталь". Возможно, речь пойдет о некоторой оптимизации персонала,

– сказал он.

Мордашов, который является самым богатым российским бизнесменом с состоянием в 37 миллиардов долларов, пожаловался на резкое ухудшение финансовых показателей "Северстали".

Так, рентабельность компании по EBITDA с начала года составляет около 12%, тогда как ранее нормой было 30 – 40%. Одновременно "Северсталь" столкнулась с отрицательным денежным потоком.

Наша доходность радикально упала. Мы уже вошли в отрицательный кэш. Мы тратим на инвестиции больше, чем зарабатываем,

– признал Мордашов.

Главной причиной кризиса он назвал резкое падение спроса на металлопродукцию. По его данным, в 2025 году потребление стали в России сократилось на 14%, а за первые четыре месяца 2026 года – еще на 13%. В целом за последние три года рынок потерял около 30% объемов.

При этом Мордашов говорит, что "Северсталь" не может остановить все текущие инвестиционные проекты, несмотря на кризис в отрасли.

Мы уже далеко залезли, и в случае заморозки будет потеря того, что потрачено. Даже технически очень трудно затормозить, когда мы законтрактованы, все идет. Придется, видимо, за это платить,

– констатировал бизнесмен.

С точки зрения Мордашова в целом российская экономика демонстрирует признаки "переохлаждения". Среди них он назвал замедление инвестиций и ухудшение ситуации на рынке труда.

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