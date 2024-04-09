"Новая почта" бесплатно будет доставлять использованные шины для ВСУ: какая резина нужна

"Новая почта" решила помочь украинским военным. Компания будет доставлять использованные шины для ВСУ бесплатно.

Что за инициатива

К инициативе "Шины рвутся в бой" может присоединиться каждый украинец.

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Со сменой сезонов автовладельцы часто задаются вопросом куда девать уже использованные шины. Новая почта приглашает водителей присоединиться к социальной инициативе "Шины рвутся в бой": каждый может отправить б/у шины защитникам на передовую,

– написала "Новая почта".

Чтобы принять участие нужно, получить промокод на бесплатную отправку.

Нашим военным ежедневно необходимы тысячи шин для текущих нужд: боевые выезды, эвакуация, повреждения транспорта обстрелами,

– добавили в компании.

Почта будет доставлять шины в одну из четырех мобильных мастерских на передовой, где совместно с "Зампотех" будет обслуживать автомобили.

Сейчас проект успел реализовать 2 000 шин для отдельных бригад украинской армии.

Как присоединиться к проекту

Авторизуйтесь в Telegram-боте @zampotech_bot и опишите характеристики резины, которую передаете;

Укажите в заявке ближайшее грузовое отделение "Новой почты";

Если резина подходит под актуальные потребности отдельных бригад, вам предоставят промокод на ее бесплатную отправку;

Принесите резину в грузовое отделение.

Какая резина нужна

Типоразмер:

R16;

R15, R17;

R18, R20 (только в очень хорошем состоянии).

Профиль:

не низкопрофильные, нужна высота 60 и выше;

чем шире и выше, тем лучше.

Протектор:

зимний;

тракторный, иначе "болотный";

с маркировкой АТ/МТ.

Состояние: