Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и новое оружие – правительство

Первый ключевой пункт Плана приоритетных действий Правительства на 2023 год – это безопасность и оборона. Поэтому правительство планирует направить все поступления от уплаты налогов именно в эту сферу.

Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, новое оружие, технику и лучшее обеспечение для украинской армии.

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Среди ключевых задач в этой сфере:

Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.

Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.

Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения

Разминирование деоккупированных территорий.

Реализация формулы мира Владимира Зеленского.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Также продолжим дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО. Наши главные задачи – уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности.

Правительство хочет отменить налоговую льготу для предпринимателей в 2% дохода. Если изменения поддержит Совет, то с 1 июля 2023 года ФЛП вернутся в довоенную систему налогообложения.