Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и новое оружие – правительство
14 марта 2023, 16:44Читати новину українською
Источник:Денис Шмигаль
Первый ключевой пункт Плана приоритетных действий Правительства на 2023 год – это безопасность и оборона. Поэтому правительство планирует направить все поступления от уплаты налогов именно в эту сферу.
Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, новое оружие, технику и лучшее обеспечение для украинской армии.
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Среди ключевых задач в этой сфере:
- Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.
- Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.
- Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения
- Разминирование деоккупированных территорий.
- Реализация формулы мира Владимира Зеленского.
Также продолжим дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО. Наши главные задачи – уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности.