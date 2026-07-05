Штраф "прилетит" сразу: какую распространенную ошибку допускают индивидуальные предприниматели в Украине

Отсутствие дохода не всегда освобождает физических лиц-предпринимателей от обязанности подавать налоговую отчетность. Из-за распространенного заблуждения многие предприниматели рискуют получить штрафы от налоговой службы.

Нужно ли подавать отчетность, если дохода не было

Многие ФЛП считают, что если они не получали прибыли, то и подавать декларацию не нужно, хотя это не так. Об этом говорится в статье 49.2 Налогового кодекса.

См. также : Расходы ИП вырастут: каковы будут новые суммы и сроки уплаты ЕСВ в 2027 году

На самом деле все зависит от системы налогообложения и наличия других налоговых обязательств:

ИП 1-й и 2-й групп, работающие по упрощенной системе, как правило, уплачивают единый социальный взнос независимо от того, получали ли они доход. Именно поэтому они обязаны подавать годовую декларацию с данными о ЕСВ.

как правило, уплачивают единый социальный взнос независимо от того, получали ли они доход. Именно поэтому они обязаны подавать годовую декларацию с данными о ЕСВ. Для ФЛП 3-й группы действуют несколько иные правила. Если дохода не было в течение первого квартала, полугодия или девяти месяцев, декларацию за эти отчетные периоды можно не подавать. Однако годовая декларация является обязательной.

Какие штрафы предусмотрены за непредставление отчетности

За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности законом предусмотрена финансовая ответственность. Размер штрафов составляет:

340 гривен – за первое нарушение;

1 020 гривен – за повторное аналогичное нарушение в течение года после применения первого штрафа.

Кто может не подавать декларацию

В то же время закон предусматривает исключения. Не подавать декларацию при отсутствии других объектов налогообложения могут отдельные категории предпринимателей, освобожденные от уплаты ЕСВ за себя.

К ним относятся пенсионеры по возрасту или по выслуге лет, лица с инвалидностью, а также граждане пенсионного возраста, получающие пенсию или государственную социальную помощь.

К слову, неточности в Едином государственном реестре также могут стать причиной неприятностей и штрафов для предпринимателей, компаний и общественных организаций.

Если неточные сведения содержались в документах, которые подавал сам заявитель, необходимо обратиться к государственному регистратору с соответствующими документами. Кроме того, заявителю придется уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр. Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести в ЕГР.