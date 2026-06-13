Не только штраф в размере 85 тысяч гривен, но и блокировка счета: какая ошибка может дорого обойтись ФЛП
Некоторые украинцы могут столкнуться не только с дополнительными налогами, но и со значительными штрафами и блокировкой счетов. Это касается граждан, которые регулярно продают товары или оказывают услуги без официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Какие наказания и штрафы за работу без регистрации ФЛП?
Налоговая служба располагает несколькими механизмами для выявления такой деятельности,, а банки и платежные системы все активнее передают соответствующую информацию контролирующим органам, пишет YANKIV.
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Если налоговая установит, что вы получали доходы от предпринимательской деятельности без регистрации, весь полученный доход может быть признан доходом физического лица. С него начислят:
- 18% НДФЛ (налог на доходы физических лиц);
- 5% военного сбора
Фактически общая налоговая нагрузка составляет 23% от полученного дохода. В то же время расходы на закупку товаров, аренду помещений, оборудование или выплату зарплат работникам при расчете налогов не учитываются.
Для сравнения: зарегистрированный ФЛП 3-й группы уплачивает 5% единого налога + 1% военного сбора от дохода. Разница очевидна,
– отметил юрист Богдан Янкив в своем блоге.
Помимо налогов, законодательство предусматривает административную ответственность за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Санкции могут включать:
- Штраф от 17 000 до 34 000 гривен;
- Конфискацию товаров;
- Конфискацию сырья;
- Изъятие средств, полученных от незаконной деятельности.
Если нарушение зафиксируют повторно в течение года или если доход признают значительным, сумма штрафа может вырасти до 85 000 гривен.
Когда ФЛП могут заблокировать счет?
Банки в Украине обязаны осуществлять финансовый мониторинг и сообщать контролирующим органам о подозрительных операциях.
Если банк обнаружит, что на личный счет физического лица систематически поступают средства с признаками предпринимательской деятельности – он имеет право заблокировать счет и передать информацию в ГНС.
К слову, о продавцах товаров, которые пользуются платежной системой "Новой почты", ГНС знает давно. Ведь с марта 2025 года NovaPay обязали передавать сведения обо всех оплатах. Это означает, что схема "тихого" заработка и сокрытия доходов больше не работает.
Что еще нужно знать ФЛП?
- Некоторым украинским компаниям, необходимо до 20 июня подать отчетность в ТЦК. Подавать информацию должны предприятия, учреждения и организации,, на которые распространяется военно-транспортная обязанность. Санкция за игнорирование правила во время военного положения для должностных лиц (руководителей предприятий) составляет 34 – 59,5 тысяч гривен штрафа.
- Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются в том, кто именно за этим стоит,. На самом деле подать инициативу или иск о блокировке счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Если счета заблокировали по обращению налоговой, то, вероятно, это произошло из-за задолженности по ЕСВ.