Какие наказания и штрафы за работу без регистрации ФЛП?

Налоговая служба располагает несколькими механизмами для выявления такой деятельности,, а банки и платежные системы все активнее передают соответствующую информацию контролирующим органам, пишет YANKIV.

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Если налоговая установит, что вы получали доходы от предпринимательской деятельности без регистрации, весь полученный доход может быть признан доходом физического лица. С него начислят:

18% НДФЛ (налог на доходы физических лиц);

5% военного сбора

Фактически общая налоговая нагрузка составляет 23% от полученного дохода. В то же время расходы на закупку товаров, аренду помещений, оборудование или выплату зарплат работникам при расчете налогов не учитываются.

Для сравнения: зарегистрированный ФЛП 3-й группы уплачивает 5% единого налога + 1% военного сбора от дохода. Разница очевидна,

– отметил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Помимо налогов, законодательство предусматривает административную ответственность за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Санкции могут включать:

Штраф от 17 000 до 34 000 гривен;

Конфискацию товаров;

Конфискацию сырья;

Изъятие средств, полученных от незаконной деятельности.

Если нарушение зафиксируют повторно в течение года или если доход признают значительным, сумма штрафа может вырасти до 85 000 гривен.

Когда ФЛП могут заблокировать счет?

Банки в Украине обязаны осуществлять финансовый мониторинг и сообщать контролирующим органам о подозрительных операциях.

Если банк обнаружит, что на личный счет физического лица систематически поступают средства с признаками предпринимательской деятельности – он имеет право заблокировать счет и передать информацию в ГНС.

К слову, о продавцах товаров, которые пользуются платежной системой "Новой почты", ГНС знает давно. Ведь с марта 2025 года NovaPay обязали передавать сведения обо всех оплатах. Это означает, что схема "тихого" заработка и сокрытия доходов больше не работает.

Что еще нужно знать ФЛП?