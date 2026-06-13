Які покарання й штрафи за роботу без реєстрації ФОП?

Податкова служба має кілька механізмів для виявлення такої діяльності, а банки та платіжні системи дедалі активніше передають відповідну інформацію контролюючим органам, пише YANKIV.

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Якщо податкова встановить, що ви отримували доходи від підприємницької діяльності без реєстрації, весь отриманий дохід може бути визнаний доходом фізичної особи. З нього нарахують:

18% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);

5% військового збору

Фактично загальне податкове навантаження становить 23% від отриманого доходу. Водночас витрати на закупівлю товарів, оренду приміщень, обладнання чи виплату зарплат працівникам під час розрахунку податків не враховуються.

Для порівняння: зареєстрований ФОП 3 групи сплачує 5% єдиного податку + 1% військового збору від доходу. Різниця очевидна,

– зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Окрім податків, законодавство передбачає адміністративну відповідальність за ведення господарської діяльності без державної реєстрації. Санкції можуть включати:

Штраф від 17 000 до 34 000 гривень;

Конфіскацію товарів;

Конфіскацію сировини;

Вилучення коштів, отриманих від незаконної діяльності.

Якщо порушення зафіксують повторно протягом року або якщо дохід визнають значним, сума штрафу може зрости до 85 000 гривень.

Коли ФОП можуть заблокувати рахунок?

Банки в Україні зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг і повідомляти контролюючі органи про підозрілі операції.

Якщо банк виявить, що на особистий рахунок фізичної особи систематично надходять кошти з ознаками підприємницької діяльності – він має право заблокувати рахунок і передати інформацію до ДПС.

До слова, про продавців товарів, які користуються платіжною системою "Нової пошти", ДПС знає давно. Адже з березня 2025 року NovaPay зобов’язали передавати відомості щодо всіх оплат. Це означає, що схема "тихого" заробітку і приховування доходів більше не працює.

Що ще треба знати ФОП?