ФЛП грозят штрафы и пени: за что налоговая служба строго наказывает

Какие штрафы грозят ФЛП за просрочку подачи декларации

Согласно статье 120 Налогового кодекса Украины, непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации влечет за собой финансовую ответственность. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

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За первое такое нарушение штраф обычно составляет 340 гривен. Если в течение года предприниматель повторно нарушил срок и его уже штрафовали за это, сумма увеличивается до 1020 гривен за каждый случай.

Кроме того, статья 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 51 до 136 гривен. В то же время на практике его применяют не всегда. Отдельные правила действуют в отношении сводной отчетности по наемным работникам: за первое нарушение сроков ее подачи штраф составляет 1020 гривен.

Что делать, если ФЛП пропустил срок подачи декларации

Прежде всего нужно как можно скорее подать просроченную декларацию. Даже если установленный срок истек, обязанность отчитываться перед налоговой никуда не исчезает:

для этого можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика" или другим сервисом подачи отчетности.

После отправки документа важно проверить, поступила ли квитанция № 2, подтверждающая его принятие системой.

Ольга Брус Адвокат АО "EvrikaLaw" Только что вы это сделаете, вы остановите процесс: налоговая увидит ваши реальные цифры, а не будет начислять налоги по собственным оценкам. Не стоит надеяться, что о вас забудут – система работает автоматически, и рано или поздно нарушение всплывет. Затягивание может привести к накоплению штрафов, блокировке счетов или даже аннулированию статуса плательщика единого налога.

Когда нужно уплачивать штраф

После подачи просроченной декларации не обязательно сразу перечислять деньги в качестве штрафа за нарушение сроков отчетности. Сначала нужно дождаться налогового уведомления-решения (ТУР).

Этот документ может поступить в "Электронный кабинет" или по почте. В нем указываются сумма штрафа и реквизиты для оплаты. По информации адвоката, после получения ППР на оплату отводится 10 дней.

После подачи декларации предпринимателю следует регулярно проверять в Электронном кабинете разделы "Входящие/Исходящие документы" и "Состояние расчетов с бюджетом", чтобы не пропустить уведомление от налоговой.

Какие санкции грозят за неуплату налога

Помимо штрафа за непредставление декларации предприниматель может получить санкции за несвоевременную уплату единого налога. Их размер зависит от группы ФЛП и продолжительности просрочки.

ФЛП 3-й группы: штраф составляет 5% от суммы налогового долга, если задержка не превышает 30 дней, и 10% – если просрочка длится дольше. ФЛП 1-й и 2-й групп: предусмотрена фиксированная санкция в размере 50% ставки налога независимо от продолжительности задержки. Просрочка свыше 90 дней: на сумму задолженности может дополнительно начисляться пеня.

Следовательно, почему ФЛП быстрее отреагирует на нарушение, тем меньше риск того, что к первоначальной сумме добавятся другие финансовые санкции.