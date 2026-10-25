Штрафи і пеня загрожують ФОП: за що податкова жорстко карає

Які штрафи загрожують ФОП за прострочену декларацію

Згідно зі статтею 120 Податкового кодексу України, неподання або несвоєчасне подання податкової декларації передбачає фінансову відповідальність. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Реклама Adv

За перше таке порушення штраф зазвичай становить 340 гривень. Якщо протягом року підприємець повторно порушив строк і його вже штрафували за це, сума зростає до 1020 гривень за кожен випадок.

Крім того, стаття 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 51 до 136 гривень. Водночас на практиці його застосовують не завжди. Окремі правила діють для об'єднаної звітності за найманих працівників: за перше порушення строків її подання штраф становить 1020 гривень.

Що робити, якщо ФОП пропустив строк подання декларації

Насамперед потрібно якнайшвидше подати прострочену декларацію. Навіть якщо встановлений термін минув, обов'язок звітувати перед податковою нікуди не зникає:

Для цього можна скористатися Електронним кабінетом платника податків або іншим сервісом подання звітності.

Після надсилання документа важливо перевірити, чи надійшла квитанція №2, яка підтверджує його прийняття системою.

Ольга Брус Адвокатка АО "EvrikaLaw" Щойно ви це зробите, ви зупините процес: податкова побачить ваші реальні цифри, а не нараховуватиме податки за власними оцінками. Не варто сподіватися, що про вас забудуть – система працює автоматично, і рано чи пізно порушення випливе. Затягування може призвести до накопичення штрафів, блокування рахунків або навіть анулювання статусу платника єдиного податку.

Коли потрібно сплачувати штраф

Після подання простроченої декларації не обов'язково одразу перераховувати гроші як штраф за порушення строків звітування. Спочатку потрібно дочекатися податкового повідомлення-рішення (ППР).

Цей документ може надійти до Електронного кабінету або поштою. У ньому зазначають суму штрафу та реквізити для сплати. За інформацією адвокатки, після отримання ППР на оплату відводиться 10 днів.

Після подання декларації підприємцю варто регулярно перевіряти в Електронному кабінеті розділи "Вхідні/Вихідні документи" та "Стан розрахунків з бюджетом", щоб не пропустити повідомлення від податкової.

Які санкції загрожують за несплату податку

Окремо від штрафу за неподання декларації підприємець може отримати санкції за несвоєчасну сплату єдиного податку. Їхній розмір залежить від групи ФОП і тривалості прострочення.

ФОП 3-ї групи: штраф становить 5% від суми податкового боргу, якщо затримка не перевищує 30 днів, і 10% – якщо прострочення триває довше. ФОП 1-ї та 2-ї груп: передбачена фіксована санкція в розмірі 50% ставки податку незалежно від тривалості затримки. Прострочення понад 90 днів: на суму боргу може додатково нараховуватися пеня.

Отже, чим швидше ФОП відреагує на порушення, тим менший ризик, що до початкової суми додадуться інші фінансові санкції.