Штрафы на неуплату налогов: сколько придется заплатить за месяц задержки
- Штрафы за несвоевременную уплату налогов в Украине составляют 5% от суммы долга за задержку до 30 дней и 10% за задержку свыше 30 дней.
- Пеня начисляется ежедневно по формуле: сумма долга × учетная ставка НБУ ÷ 365 × количество дней просрочки.
В Украине законодательство строго регулирует своевременную уплату налогов. Правила налогообложения и ответственность за их нарушение определяет Налоговый кодекс.
Какие штрафы на несвоевременную уплату налогов?
Закон предусматривает разное наказание за неуплату налогов – от финансовых санкций до уголовной ответственности. И все зависит от того, насколько серьезным является нарушение, пишет ГНС.
Чаще всего плательщики сталкиваются с финансовыми санкциями за несвоевременную уплату налогов.
В соответствии со статьей 124 Налогового кодекса Украины штрафы достигают:
- если задержка составляет до 30 календарных дней – 5% от суммы налогового долга;
- если задержка уплаты более 30 дней – 10% от суммы долга.
Более того, согласно статье 109 НКУ, для применения этого штрафа не обязательно доказывать вину плательщика. То есть ответственность наступает автоматически за сам факт просрочки.
Если же налоговая докажет, что неуплата была умышленной, применяются более высокие штрафы:
- 25% от суммы неуплаченного налога – за первое нарушение.
- 50% от суммы неуплаченного налога – за повторное нарушение в течение 3 лет.
Какая пеня за неуплату налогов?
Кроме штрафов, на сумму долга начисляется пеня. Она исчисляется за каждый день просрочки, пишет Все о налогах в Украине.
Пеня рассчитывается за каждый день просрочки, включая день погашения, с применением 100% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на соответствующий день,
– отмечается в материале.
Таким образом, пеня рассчитывается по формуле:
- пеня = сумма налогового долга × учетная ставка НБУ ÷ 365 дней × количество дней просрочки.
В результате даже небольшая задержка может обойтись достаточно дорого. Например, если долг составляет 10 000 гривен, а учетная ставка НБУ – 15%, пеня за 10 дней просрочки составит: 10 000 × 15% ÷ 365 × 10 = 41,10 гривен в день.
Какая административная ответственность?
Для должностных лиц предприятий предусмотрена отдельная ответственность.
Согласно статье 163-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за непредставление или несвоевременное представление платежных поручений на уплату налогов:
- штраф составляет от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 – 170 гривен);
- в случае повторного нарушения в течение года - от 10 до 15 НМДГ (170 – 255 гривен).
Важно! Самые серьезные последствия предусмотрены ст. 212 Уголовного кодекса Украины – за умышленное уклонение от уплаты налогов. Наказание зависит от размера неуплаченных сумм. За особо важные суи возможно даже лишение свободы.
Новости относительно налогов в Украине:
Правительство 30 марта поддержало решение о продлении действия военного сбора, а также одобрило изменения в налогообложение международных посылок и цифровых услуг.
В частности, планируется пересмотреть правила для импорта товаров в посылках. Если раньше отправления стоимостью до 150 евро не облагались налогами, то теперь предлагают ввести НДС независимо от цены. Это объясняют необходимостью выровнять условия для украинских производителей.
Также правительство выступает за продолжение военного сбора даже после завершения военного положения. Это называют вынужденным шагом, ведь расходы на оборону будут оставаться высокими, а стране нужны ресурсы для восстановления.