Речь идет о молочниках Черниговской, Киевской и Сумской областей, пострадавших в результате боевых действий. Целью проекта является обеспечение продовольственной безопасности в целом и улучшение доступа населения к качественным молочным продуктам отечественного производства.

Читайте также Что такое GEO Pay и почему им следует пользоваться уже сейчас

Детали проекта

В Минагрополитики объяснили, что решающим в обеспечении качества и безопасности молочных продуктов является соблюдение гигиены его производства. Реализация гуманитарного проекта с финансовой поддержкой швейцарского правительства позволит избежать перебоев в переработке молока и появления вспышек заболеваний среди потребителей.

Также отмечается, что неспособность фермеров соблюдать гигиенические стандарты при доении может иметь долгосрочное влияние на возможность быстрого экономического восстановления отрасли. Так, при поддержке Швейцарии, украинские производители молока получат:

средства для мойки и дезинфекции доильного оборудования;

перед и последоильной обработки вымени;

салфетки для гигиены вымени;

перчатки;

реактивы для обнаружения скрытых форм маститов;

дезинфекторы для животноводческих помещений и тому подобное.

Отмечается, что такая помощь полностью покроет хозяйствам минимум квартальную потребность в этих средствах. К слову, в настоящее время 232 молочных производителя заявили о необходимости получения этой гуманитарной поддержки, среди них: