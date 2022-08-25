Мовиться про молочників Чернігівської, Київської та Сумської областей, які постраждали унаслідок бойових дій. Метою проєкту є забезпечення продовольчої безпеки загалом й покращення доступу населення до якісних молочних продуктів вітчизняного виробництва.

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Деталі проєкту

У Мінагрополітики пояснили, що вирішальним у забезпеченні якості й безпечності молочних продуктів є дотримання гігієни його виробництва. Реалізація гуманітарного проєкту за фінансової підтримки швейцарського уряду дозволить уникнути перебоїв у переробці молока та появи спалахів захворювань серед споживачів.

Також зазначається, що нездатність фермерів дотримуватися гігієнічних стандартів під час доїння може мати довготерміновий вплив на можливість швидкого економічного відновлення галузі. Так, за підтримки Швейцарії, українські виробники молока отримають:

засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання;

перед та післядоїльної обробки вимені;

серветки для гігієни вимені;

рукавички;

реактиви для виявлення прихованих форм маститів;

дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо.

Зазначається, що така допомога повністю покриє господарствам щонайменше квартальну потребу у цих засобах. До слова, наразі 232 молочних виробники заявили про необхідність отримання цієї гуманітарної підтримки, серед них: