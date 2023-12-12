Возмещение ущерба
В Siemens Mobility сообщили, что компания обсуждает вопросы компенсации с Берлином и аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), ранее занимавшейся реализацией инвестиционных гарантий. В Volkswagen Bank также сообщили о переговорах, но детали пока не разглашаются.
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Как и многие другие немецкие предприятия, Siemens застраховал свои инвестиции в России с помощью инструментов инвестиционной гарантии федерального правительства,
– сказали в Siemens.
К слову, ранее государственными гарантиями за возмещение ущерба в России хотела воспользоваться компания Wintershall Dea – дочернее предприятие крупнейшего немецкого химического концерна BASF.
Сейчас известно о 16 заявках от восьми предприятий, желающих воспользоваться государственными инвестиционными гарантиями для бизнесов, имеющих филиалы в России. Суммарно сумма требуемой компенсации составляет 2,8 миллиарда евро.
Еще до начала полномасштабного вторжения правительство Германии обеспечило защиту инвестиций национальных предприятий в России. После 24 февраля 2022 года эта программа была возобновлена.