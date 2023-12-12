Почему из-за Zara разгорелся скандал

Новый капмейн известного бренда Zara спровоцировал громкий скандал. Все – из-за использования возмутивших палестинцев элементов.

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Главная модель кампании The Jacket Кристен МакМенами позирует в белой комнате с деревянными ящиками и обломками бетона. Также в комнате завернуты в белую ткань и полиэтиленовые пакеты манекены. Палестинцы убеждены, что это попытка сыграть на изображениях выходивших из Сектора Газы людей. Многие были закованы в белые простыни.

Использовать смерть и разрушение как фон для моды – это не просто зловеще, это соучастие и должно возмутить нас как потребителей. Бойкотируйте Zara,

– призвал Хазем Харб, палестинский художник.

Некоторые пользователи сети даже рассмотрели в бетонных обломках, которые были использованы на фотосессии, карту Израиля с Сектором Газы, а также карту Палестины, но перевернутую "вверх ногами".

Мы все видели разрушительные изображения укутанных тел, выходящих из сектора Газа... Это явно умышленная насмешка над палестинцами. Они точно знают, что делают,

– считают Нур Амра и Хина Чима, имеющие большую поддержку в Instagram.

После того, как начал разгораться скандал, бренд удалил вызывающие возмущение фото, оставив преимущественно лишь крупные планы самой одежды. Ситуацию с возмущением палестинцев представители Zara пока не комментировали.

Кампания The Jacket, которая и спровоцировала скандал, – это часть серии Atelier, которую компания описывала как "демонстрацию мастерства и пристрастие к художественному самовыражению".