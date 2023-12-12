Чому через Zara розгорівся скандал

Новий капмейн відомого бренду Zara спровокував гучний скандал. Усе – через використання елементів, які обурили палестинців.

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Головна модель кампанії The Jacket Крістен МакМенамі позує у білій кімнаті з дерев'яними ящиками та уламками бетону. Також у кімнаті є загорнуті у білу тканину і поліетиленові пакети манекени. Палестинці переконані, що це спроба зіграти на зображеннях людей, які виходили із Сектору Гази. Багато з них були закутані у білі простирадла.

Використовувати смерть і руйнування як тло для моди — це не просто зловісно, це співучасть і має обурити нас, як споживачів. Бойкотуйте Zara,

– закликав Хазем Харб, палестинський художник.

Деякі користувачі мережі навіть розгледіли у бетонних уламках, які були використані на фотосесії, карту Ізраїлю із Сектором Гази, а також карту Палестини, але перевернуту "догори ногами".

Ми всі бачили руйнівні зображення закутаних тіл, що виходять із сектору Гази... Це явно навмисне глузування над палестинцями. Вони точно знають, що роблять,

– вважають Нур Амра і Хіна Чіма, які мають велику підтримку в Instagram.

Після того, як почав розгоратися скандал, бренд видалив фото, які викликали обурення, залишивши переважно лише крупні плани самого одягу. Ситуацію з обуренням палестинців представники Zara поки що не коментували.

Кампанія The Jacket, яка і спровокувала скандал, – це частина серії Atelier, яку компанія описувала як "демонстрацію майстерності та пристрасть до художнього самовираження".