Відшкодування збитків

У Siemens Mobility повідомили, що компанія обговорює питання компенсації з Берліном та аудиторською фірмою PricewaterhouseCoopers (PwC), раніше вона займалася реалізацією інвестиційних гарантій. У Volkswagen Bank також повідомили про переговори, але деталі поки не розголошуються.

Дивіться також Zara потрапила у гучний скандал: бренд перевернув карту Палестини та одягнув манекени у пакети

Як і багато інших німецьких підприємств, Siemens застрахував свої інвестиції в Росії за допомогою інструментів інвестиційної гарантії федерального уряду,

– сказали у Siemens.

До слова, раніше державними гарантіями за відшкодування збитків у Росії хотіла скористатися компанія Wintershall Dea – дочірнє підприємство найбільшого німецького хімічного концерну BASF.

Нагадаємо! У мінфіні Німеччини розповіли, що мовиться про гарантії захисту інвестицій Wintershall Dea з 2006 по 2016 рік. Нині тривають переговори про ймовірні сценарії відшкодування.

Нині відомо про 16 заявок від восьми підприємств, що хочуть скористатися державними інвестиційними гарантіями для бізнесів, які мають філіали в Росії. Сумарно сума необхідної компенсації становить 2,8 мільярда євро.

Ще до початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини забезпечив захист інвестицій національних підприємств у Росії. Після 24 лютого 2022 року цю програму поновили.