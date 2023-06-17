Немецкий Siemens заявил об увеличении расходов на развитие. В частности, инженерно-технологическая группа готова выложить 2,2 миллиарда долларов на новый глобальный инвестиционный план. Его разработали из-за безумного спроса на продукцию компании, вызванного несколькими экономическими стимулами.

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На что Siemens хочет потратить столько денег

Одна из самых ожидаемых инвестиций – новый завод для подразделения промышленной автоматизации в Сингапуре. На него хотят направить 200 миллионов евро.

Кроме того, большую часть инвестиций будут занимать новые исследования и разработки. Расходы в этом направлении могут достигать 500 миллионов долларов.

Siemens был основан в Берлине в 1847 году. Основными секторами деятельности компании электроэнергетика, автоматизация и контроль, медицинская техника, транспорт, информационные технологии.

Как утверждают аналитики компании, такие расходы вполне оправданы, ведь все прогнозы указывают на то, что прибыль будет расти. К 2027 году Siemens хочет увеличивать размер прибыли на 7% в год. Что касается климатических и других глобальных вызовов, то в компании убеждены, что они будут только способствовать росту компании.