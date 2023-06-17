Німецький Siemens заявив про збільшення витрат на розвиток. Зокрема, інженерно-технологічна група готова викласти аж 2,2 мільярда доларів на новий глобальний інвестиційний план. Його розробили через шалений попит на продукцію компанії, який був спричинений кількома економічними стимулами.

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На що Siemens хоче витратити стільки грошей

Одна з найбільш очікуваних інвестицій – новий завод для підрозділу промислової автоматизації в Сингапурі. На нього хочуть спрямувати 200 мільйонів євро.

Окрім того, значну частину інвестицій будуть займати нові дослідження та розробки. Витрати у цьому напрямку можуть сягати 500 мільйонів доларів.

Siemens був заснований у Берліні у 1847 році. Основними секторами діяльності компанії є електроенергетика, автоматизація та контроль, медична техніка, транспорт, інформаційні технології.

Як стверджують аналітики компанії, такі витрати цілком виправдані, адже всі прогнози вказують на те, що прибуток компанії буде зростати. До 2027 року Siemens хоче збільшувати розмір прибутку на 7% у рік. Що стосується кліматичних та інших глобальних викликів, то в компанії переконані, що вони будуть лише сприяти зростанню компанії.