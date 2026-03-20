10 тысяч сигарет в минуту: БЭБ разоблачило самую масштабную подпольную табачную фабрику

Бюро экономической безопасности нашло самое большое подпольное производство сигарет за время своей работы. Речь идет о полноценном подпольном производстве сигарет, которое работало в промышленных масштабах и приносило организаторам колоссальные прибыли.

БЭБ разоблачило подпольную фабрику сигарет: что известно?

БЭБ ликвидировало самую масштабную табачную фабрику в своей практике, сообщил директор Бюро Александр Цывинский.

По данным следствия, фабрика производила до 10 тысяч сигарет ежеминутно.

В суточном измерении это примерно 720 тысяч пачек контрафактной продукции.

Фактически речь шла не о "гаражном производстве", а о полноценном цикле – от изготовления до упаковки и подготовки к сбыту. При этом сигареты маскировали под продукцию известных международных брендов.

К организации бизнеса было привлечено около 40 человек. По предварительным оценкам, ежемесячный доход от деятельности фабрики мог достигать 1 миллиарда гривен.

Как и почему украинцы выбирают нелегальные сигареты вместо легальных?

Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10 – 15% ежегодно, что является слишком большими показателем. Такая ситуация на табачном рынке Украины наблюдается впервые, пишет "Интерфакс-Украина".

Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,

– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.

70% сигарет – это низкоценовой сегмент. Это люди, которые приходят в точку продажи и спрашивают: дайте мне самые дешевые сигареты. На сегодня они получают нелегальные сигареты по 70 – 78 гривен (за пачку), когда по закону сигареты не могут стоить сегодня меньше 125 гривен,

– рассказал Барабаш.

Так, с 1 января 2026 года из-за очередной индексации акцизов легальные сигареты подорожали на 15 – 17%.

