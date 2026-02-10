В Европе обваливаются продажи сигарет: почему ухудшилась ситуация
- Рынок табачных изделий в Европе за год уменьшился на 3,5%, в частности в Польше падение составило 15,4%, а во Франции – 9,4%.
- В Украине легальный рынок сигарет сокращается на 10-15% ежегодно из-за роста нелегального рынка и повышения акцизов.
Рынок табака сокращается не только в Украине, но и в Европе. В некоторых странах продажи упали более чем на 15%, однако HTU позволили сохранить прибыли.
Что известно об обвале рынка сигарет в Европе?
Сокращение рынка табачных изделий в Европе в четвертом квартале 2025 года ускорилось, пишет "Интерфакс-Украина".
В целом за год рынок потерял 3,5%, отчитались в Philip Morris International:
- значительное падение реализации в четвертом квартале прошлого года было зафиксировано в Польше – на 15,4%;
- менее значительное во Франции – на 9,4%;
- частично их удалось компенсировать ростом продаж в Болгарии – на 8,3%;
- Германии – на 1,7%;
- Сербии – на 6,4%.
Известно, что падение было вызвано сокращение продаж сигарет на 5%, тогда как реализация систем нагревания табака (HTU) продолжала расти.
В целом за прошлый год Philip Morris удалось увеличить продажи в мире на 1,4% за счет также роста реализации бездымных продуктов на 12,8%, в том числе HTU – на 11,0%, тогда как продажи сигарет сократились на 1,5%.
Какова ситуация с рынком сигарет в Украине?
Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10 – 15% ежегодно.
Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,
– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.
По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.
Что известно о нелегальном производстве сигарет?
Только в октябре 2025 года доля нелегальной табачной продукции достигла 17,8%. Это наносит Украине колоссальные денежные потери. В целом государство могло бы заработать на налогах 26,5 миллиардов гривен. Объем теневого рынка оценивается в 5,5 миллиардов штук сигарет.
Несмотря на снижение уровня нелегальной торговли табачными изделиями, контрафактное производство сигарет не уменьшается. В промышленных зонах, на складах, в заброшенных зданиях – до сих пор скрываются целые табачные фабрики.
Основная доля незаконной торговли приходится на ряд областей. В первой тройке – Днепропетровская, Одесская и Львовская. Эксперты фиксируют увеличение контрафактной продукции, в частности с поддельными акцизами.