Что известно об обвале рынка сигарет в Европе?

Сокращение рынка табачных изделий в Европе в четвертом квартале 2025 года ускорилось, пишет "Интерфакс-Украина".

В целом за год рынок потерял 3,5%, отчитались в Philip Morris International:

значительное падение реализации в четвертом квартале прошлого года было зафиксировано в Польше – на 15,4%;

менее значительное во Франции – на 9,4%;

частично их удалось компенсировать ростом продаж в Болгарии – на 8,3%;

Германии – на 1,7%;

Сербии – на 6,4%.

Известно, что падение было вызвано сокращение продаж сигарет на 5%, тогда как реализация систем нагревания табака (HTU) продолжала расти.

В целом за прошлый год Philip Morris удалось увеличить продажи в мире на 1,4% за счет также роста реализации бездымных продуктов на 12,8%, в том числе HTU – на 11,0%, тогда как продажи сигарет сократились на 1,5%.

Какова ситуация с рынком сигарет в Украине?

Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10 – 15% ежегодно.

Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,

– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.

Что известно о нелегальном производстве сигарет?