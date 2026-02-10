Що відомо про обвал ринку сигарет в Європі?
Скорочення ринку тютюнових виробів в Європі у четвертому кварталі 2025 року прискорилося, пише "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також Росія вдарила ракетою по фабриці Philip Morris у Харкові: що відомо про наслідки
В цілому за рік ринок втратив 3,5%, відзвітували у Philip Morris International:
- значне падіння реалізації у четвертому кварталі минулого року було зафіксовано у Польщі – на 15,4%;
- менш значне у Франції – на 9,4%;
- частково їх вдалося компенсувати зростанням продажів у Болгарії – на 8,3%;
- Німеччині – на 1,7%;
- Сербії – на 6,4%.
Відомо, що падіння було викликано скорочення продажів сигарет на 5%, тоді як реалізація систем нагрівання тютюну (HTU) продовжувала зростати.
Загалом за минулий рік Philip Morris вдалося збільшити продажі в світі на 1,4% за рахунок також зростання реалізації бездимних продуктів на 12,8%, у тому числі HTU – на 11,0%, тоді як продажі сигарет скоротилися на 1,5%.
Яка ситуація з ринком сигарет в Україні?
Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно.
Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,
– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.
За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.
Що відомо про нелегальне виробництво сигарет?
Лише жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8%. Це завдає Україні колосальних грошових втрат. Загалом держава могла б заробити на податках 26,5 мільярдів гривень. Обсяг тіньового ринку оцінюють у 5,5 мільярдів штук сигарет.
Попри зниження рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами, контрафактне виробництво цигарок не зменшується. У промислових зонах, на складах, у покинутих будівлях – досі ховаються цілі тютюнові фабрики.
Основна частка незаконної торгівлі припадає на низку областей. У першій трійці – Дніпропетровська, Одеська та Львівська. Експерти фіксують збільшення контрафактної продукції, зокрема з підробленими акцизами.