Але це зовсім не означає, що "ділки" сидять без діла. У попиті і досі підпільне тютюнове виробництво. Про те, як часом правоохоронцям доводиться ліквідовувати величезні схеми на десятки мільйонів гривень, розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Де ховають цілі тютюнові фабрики?

Попри зниження рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами, контрафактне виробництво цигарок не зменшується. У промислових зонах, на складах, у покинутих будівлях – досі ховаються цілі тютюнові фабрики.

За зачиненими дверима – сучасні лінії пакування, нелегальна сировина і тисячі гарно упакованих ящиків, які згодом потраплять у звичайнісінькі кіоски. Уже звідти їх зможуть купити українці.

Один зі склад прикордонники Чернівецького загону разом зі співробітниками Бюро економічної безпеки та СБУ виявили неподалік державного кордону. Інформацію про те, що у цьому приміщенні зберігається контрафактні сигарети прикордонники отримали заздалегідь.

Під час обшуків знайшли майже 77 тисяч пачок цигарок. Усі блоки вже розклали по коробках та готували до відправки своїм потенційним клієнтам. Окрім того, було вилучено близько тони сировини та заготовки для сигаретного пакування. Загальна вартість складала близько 7 мільйонів гривень.

Яке ще підприємство виявили?

Прикордонні оперативники спільно із Бюро економічної безпеки викрили величезну схему незаконного виготовлення цигарок українських та молдовських брендів. Під час обшуків на одній з локацій знайшли справжнє тютюнове підпілля.

Ділки організували повний цикл: від сировини до готової пачки. А відповідне обладнання дозволяло виготовляти контрафакт цілими партіями.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили 2 промислові лінії для виготовлення сигарет, майже 38 тонн сировини, 180 тисяч одиниць різноманітної поліграфії та близько 200 тисяч марок акцизного податку, справжність яких перевірятимуть експерти.

Окрім цього, у складських приміщеннях, де зберігалася готова продукція, так звані бізнесмени приховали понад 6 тисяч літрів різного алкоголю. Усе виявлене правоохоронці оцінили у майже 47 мільйонів гривень. Наразі слідчі дії тривають, а коло причетних до незаконного виробництва налічує вже 14 осіб.

Налагодили контрабанду у Румунію

Цікаво, що зменшення спроб тютюнової контрабанди в Україні не сильно вплинуло на сусідню Румунію. Адже значну частку цигарок контрабандисти у свій час намагалися перекинути саме туди.

Відтак з початку нинішнього року румунські правоохоронці вилучили понад 186 мільйонів контрабандних сигарет. Ця цифра перевищила показник попереднього 2024 року аж втричі. А сума в яку румуни оцінили вилучене складає близько 38 мільйонів доларів. Для румунського бюджету – це безпрецедентні цифри.

Усе це не просто чорний ринок, а величезна тіньова індустрія, яка щороку краде з українського бюджету десятки мільярдів гривень. Гроші, які могли б працювати на фронт. Адже це сотні ракет та тисячі дронів, які нищили б ворога.

Відтак обшуки на підприємствах не припиняються. Отже, всім, хто воліє заробити на українцях, та ще й під час війни – доведеться відповідати.

В Україні хочуть врегулювати нелегальний ринок сигарет