Прибыль владельца сетей Sinsay и Cropp в Украине выросла в 8 раз за год

Польская группа LPP, которая развивает сети Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito, значительно увеличила выручку. Прибыль подразделения в Украине в то время выросла в 8 раз.

Как выросли доходы владельца Sinsay?

LPP по итогам 2025 года увеличила выручку в Украине на 54% – до около 17 миллиардов гривен, пишет Forbes.

Зато чистая прибыль юрлица компании "ЛПП Украина" выросла до 1,1 миллиарда гривен, что более чем в восемь раз больше, чем за предыдущий год.

Всего за 2025-й LPP открыла около 200 магазинов своих сетей в Украине, среди которых Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito. Всего в сети уже более 500 магазинов.

К слову, LPP делает ставку на ритейлера Sinsay, поэтому именно этот маркетполейс появится уже в 2026 году, сообщает Liga.net.

Сейчас Sinsay генерирует наибольший рост продаж в группе и охватывает более половины магазинов компании. В Украине бренд занимает лидерскую позицию в сегменте fashion-ритейла – как по объему выручки, так и по количеству магазинов.

Целью LPP является создание конкуренции для таких платформ, как Temu и Shein. Для группы запуск торговой площадки является одним из важнейших проектов в ближайшие месяцы.

