Оформление лицензий и разрешений в "Дії": в Украине заработает "еДозвил"
Источник:Даниил Гетманцев
Правительство приняло постановление и запустило систему "єДозвіл" для бизнеса. Следовательно, на портале "Дія" будет доступен полный цикл процедур выдачи разрешительных документов для бизнеса.
Что даст сервис "єДозвіл"
Система предусматривает автоматическую регистрацию и предоставление лицензий для не рисковых видов деятельности, тогда как документы для рисковых видов деятельности будут проверяться чиновниками в течение 10 дней.
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"ЄДозвіл" обеспечит возможность получения разрешительных документов в электронном формате, включая: подачу заявлений, восстановление, приостановление или аннулирование лицензий, расширение или сужение хозяйственной деятельности, внесение изменений в документы, отслеживание их статуса и принятия решений, а также обжалование действий органов лицензирования.
На первом этапе в системе будет всего 4 вида лицензий:
- туроператорская деятельность;
- ветеринарная практика;
- оборот наркотиков/психотропов/прекурсоров;
- дошкольное образование.
Декларация о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда будет также предоставлена. Два дополнительные разрешения будут включены с июля по сентябрь, а другие услуги – с октября.Интересно! Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики, отметил, что процедура получения лицензий, сертификатов и других форм разрешений была длительной, неясной и склонной к коррупционным проявлениям.