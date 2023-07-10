Почти окончательно: какие подозрительные ниточки могут связывать Sisters Aroma с Россией

Собственное дело – новые возможности и вызовы абсолютно в любой сфере. Строя бизнес реально достичь своих целей, развивать страну и выйти на международный рынок. Это в разы сложнее, когда в твоей стране годами идет война и нужно делать моральный выбор, который повлечет за собой финансовые потери.

В этом контексте следует обратить внимание на украинский косметический бренд Sisters Aroma, который создали сестры Юлия и Дарья Бурковские в 2018 году. Однако есть определенные моменты, на которые стоит посмотреть еще раз вместе с 24 Каналом.

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Философия Sisters Aroma

Выбор в Sisters Aroma очень разнообразен: под наименованием бренда можно найти как духи и товары по уходу за телом, так и ароматические свечи, ароматы для дома и авто.

Уже год спустя после запуска они вышли на международный рынок. Более того, Sisters Aroma всегда позиционировали себя как украинский бренд. Согласно официальному сайту компании, Sisters Aroma представлена в следующих странах:

Украина;

Польша;

Казахстан.

Философия компании также отвечает актуальным требованиям и течениям, существующим в современном мире. Речь идет об экологическом подходе, качестве, многофункциональности и лаконичности. На этом фоне едва ли не самое большое пятно в биографии бренда – сотрудничество с Россией.

Сестры Бурковские создали свой бизнес уже во время российско-украинской войны, которая на тот момент длилась уже 4 года. Однако бренд несмотря ни на что начал работать на рынке агрессора. Это далеко не единственный бренд, который шел аналогичным путем.

Какая официальная позиция Sisters Aroma сейчас

В июльском интервью изданию ELLE основательницы бренда заявили, что после 24 февраля 2022 года – полномасштабного нападения на Украину – они полностью прекратили сотрудничество с Россией. Речь идет как о договорах, так и о реализации товаров на рынке агрессора.

По их словам, это решение привело к довольно сложным последствиям и вызовам. Например, на российском складе остался товар на 500 тысяч долларов.

Мы понесли большие потери, но несмотря на это не сделали после этой даты ни одной финансовой операции на территории России,

– подчеркнули основательницы Sisters Aroma.

24 Канал написал на официальные страницы бренда в Украине и Казахстане в инстаграме с единственным вопросом: "Можно ли организовать доставку в Россию?" Оба ответа были однозначными и четкими – на рынке агрессора компания не работает.

Подозрительные ниточки с Россией

Однако "заглянув" в российскую версию интернета удалось обнаружить данные, заставляющие задуматься. Прежде всего, на сайте одного из крупнейших онлайн-магазинов в России по запросу "Sisters Aroma" можно увидеть широкий спектр товаров бренда. Речь идет о Wildberries. Следует выделить несколько интересных нюансов:

В описании товаров наиболее часто страной производства указана Турция;

Склад продавца расположен в Екатеринбурге;

На фото товаров страной производства указывают как Украину, так Турцию.

Согласно данным этого сайта, доставку заказа можно получить, например, 15 июля. Кроме того, есть комментарии от клиентов как за 2022 год, так и за 2023 год.

Дальше – больше! Благодаря Google Maps удалось найти по меньшей мере две активные отметки за названием бренда. Одна из них находится в торговом центре "Галерея" в Краснодаре. Однако на официальном сайте этого заведения ни магазина Sisters Aroma, ни товаров бренда нет.

Вторая метка на карте расположена в Екатеринбурге, а точнее в торговом центре "Veer Mall". Но и здесь ситуация аналогичная – какие-либо упоминания о Sisters Aroma отсутствуют.

обратился за комментарием по поводу этой ситуации непосредственно к компании Sisters Aroma. На момент публикации этого материала, бренд не успел ответить.