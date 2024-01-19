Украино-польская граница: на какой стадии переговоры

Сложная ситуация на украинско-польской границе не устраивает оба правительства. Польша предложила следующие шаги по разрешению этой ситуации.

Какое предложение получила Украина

18 января состоялась встреча заместителя польского министра инфраструктуры – Павела Гарчаржа и посла Украины в Польше – Василия Зварыча. Речь шла о результатах договоренностей с протестующими.

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Гарчаж подчеркнул, что важно не только, чтобы украинская сторона придерживалась всех договоренностей, но и подготовка следующих шагов со стороны Польши. Польские чиновники анонсировали предоставление новых предложений по редактированию соглашения о либерализации перевозок между ЕС и Украиной.

Во время разговора Гарчаж отмечал, что важно при достижении договоренностей, учесть интересы обеих сторон. Польские протестующие продолжают требовать отмену безвиза и возвращение системы разрешений для украинских перевозчиков.

Какая ситуация на границе сейчас

Польское правительство провело переговоры с протестующими и 17 января, протесты должны были приостановиться. Известно, что митингующие пообещали вернуться на границу в марте, если их требования не будут выполнены.

16 января представители польского правительства достигли этих договоренностей с протестующими. ЕС требует от Польши скорейшего урегулирования этой ситуации.